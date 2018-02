Una camioneta se prendió fuego en plena Avenida 9 de Julio

Una camioneta se prendió fuego este jueves a metros del Obelisco, en plena avenida 9 de Julio, donde el incidente sorprendió a gran cantidad de peatones y generó un caos de tránsito en la zona.



El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 en la avenida 9 de Julio, en sentido norte, en el cruce con la calle Lavalle.



El vehículo resultó ser una camioneta utilitaria blanca que comenzó a prenderse fuego donde se encuentra el motor y las llamas de una altura considerable luego se desparramaron hacia el resto del vehículo.

Una densa columna de humo se observó desde lejos mientras ardía la camioneta. Personal de Bomberos de la Policía Federal Argentina se hizo presente en el lugar y sofocó el fuego.