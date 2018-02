Abogado mató a balazos a un ladrón al resistirse al robo de su auto

Un abogado mató a balazos a un ladrón que, junto a un cómplice, intentó robarle su automóvil en la localidad bonaerense de Olivos, según informaron voceros policiales.

El hecho ocurrió la noche del jueves, minutos después de las 21:30, en la calle Italia al 1600, de esa localidad del distrito de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires.

El abogado fue identificado como Aníbal Mariano Lauris, de 43 años, quien minutos antes había estado en la sede del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), ubicado en Italia 1666 de Olivos.

Lauris subió a su BMW de color negro para regresar a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires cuando fue abordado por dos delincuentes que llegaron a bordo un Toyota Etios patente AA 654XY.

Los sujetos amenazaron al abogado con un arma de fuego y le exigieron la entrega del rodado, pero éste decidió resistir al robo, por lo que extrajo un revólver calibre 38 y se tiroteó con los ladrones.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los delincuentes murió en el lugar mientras que su cómplice huyo corriendo, aparentemente herido, dejando abandonado el rodado en el que habían llegado.

Los voceros policiales indicaron que el arma utilizada por el letrado era un revólver calibre 38 marca Colt, número de serie 6.141.815, del que es legítimo usuario.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal de Vicente López Martín Gómez, quien ordenó preservar el lugar para el trabajo de los peritos y realizar diversas diligencias para intentar localizar y detener al asaltante prófugo.

Según trascendió, para el fiscal se trató de un caso de "legítima defensa", por lo que recomendó darle asistencia psicológica a la víctima.

Por su parte, el cuerpo del delincuente fue remitido a la morgue, donde se le realizará correspondiente autopsia.

El fiscal Gómez no adoptó, todavía, ninguna medida contra el abogado porque, de acuerdo a las primeras investigaciones, todo indica que se trató de un caso de legítima defensa.