Tini Stoessel y Lali Espósito a los abrazos y pronto, sobre el escenario

Por primera vez, las cantantes se mostraron juntas en el Festival Únicos en el Teatro Colón y en la conferencia de prensa, terminaron demostrando que tiene buena onda.

“No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio", aseguró Lali.

Por su parte, la ex "Violetta" tampoco se quedó atrás y manifestó: “Opino lo mismo que Lali. Está buenísimo estar compartiendo el escenario con ella y estar acá”.

Después de un cálido abrazo, Lali entre risas dijo: "Nos casamos en noviembre".

"Estoy muy feliz de estar compartiendo escenario con tan grandes artistas, para mi es un honor, y también estar cantando con India, a quien conocí escuchan la radio cuando estaba en España, en Madrid. Desde ese momento me volví fanática", contó Tini Stoesel.

Por su lado Vanesa Martín manifestó: "Quiero decir que estoy feliz de estar aquí con todas. Además, para las que venimos de España es una especie de convivencia de reality que estamos festejando desde que nos enteramos. Y cuando llegas aquí te encuentras con el buen rollo de las argentinas. Yo estaré con Hilda, a quien basta solo verla para ver la gran energía que tiene".



Y Lali Espósito agregó entre risas: "Estoy muy contenta de cantar con todas ellas, con todas mujeres muy fuertes. Para mi es un honor. Yo me enteré por las fans que iba a cantar con Bebe, casi me agarra un síncope. Ahora no queda más que disfrutar".

Este concierto se llevará a cabo el próximo 25 de febrero a las 16 hs

DUETOS: ARGENTINAS + ESPAÑOLAS

Hilda Lizarazu + Vanesa Martín

Lali Espósito + Bebe

Tini Stoessel + India Martínez

Lucia Galán + Niña Pastori

Patricia Sosa + Marta Sánchez

