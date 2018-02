Francesco Rotundo: "Lo único que queda para mejorar es Sudamérica"

El 4 de marzo se renovará el Parlamento Italiano y Francesco Rotundo es uno de los candidatos a diputado que se presentará con la lista Unione Tricolore America Latina (UNITAL). En una entrevista con Paulino Rodrígues, por Radio Latina, cuenta su propuesta.



"Los italianos ya empezaron a votar a partir del 15 de febrero y tenemos tiempo hasta el 28. Se puede ir hasta el hasta el 1º. Hay 740.000 habilitados para votar en Argentina, en Sudamérica hay un poco más de 1 millón".

Al ser consultado por su historia, el candidato contó: "Yo llegúe en el año '54, tenía 7 años y estoy en esto hace 40 años, cuando no se sabía que uno iba a poder tener la posibilidad de ser candidato".



"Soy presidente de la Circunscripción Consular de Morón que sería como un pequeño parlamento, igual que el parlamento italiano compuesto en algunos casos por 20 personas. En Morón soy presidente, compuesto por 16 consejeros y entre estos se elige al presidente."

"Empecé a los 20 años en un banco y ahora tengo un taller metalúrgico con mis hermanos. Trabajo no falta, pero tenemos el problema de que el oficio de la parte metalúrgica no hay. No hay recursos porque en los 90s, en las escuelas técnicas, cambiaron los talleres. Por ejemplo en Ituzaingó cambiaron los talleres y pusieron computadores".



Sobre que puede garantizar si es elegido diputado: "Apunto a las cosas chicas, con eso me refieron al consulado, como comite podemos hacer saber nuestro descontento sobre el funcionamiento de los consulados. Cuando empezamos en el '97 hice saber que cuando la gente iba al consulado italiano en Morón, era de apenas un país en vías de desarollo. Hoy tenemos nuestras falencias. Pero hemos hecho saber la necesidad de entregar pasaportes en el día, luego de pedir turno se pasa a buscarlo para llevárselo en ese mismo momento."

"Una de las propuestas sería importante que la pensión italiana mínima se equipare con la pensión mínima argentina. Eso debería equipararlo Italia. Lo único que queda para mejorar Italia es Sudamérica porque hay otro país afuera de Italia."