Un hombre se lanzó practicando salto base desde la azotea de un edificio de 24 pisos en la capital de Suecia y falló su paracaídas.

Alguien filmó la terrible escena desde la calle y el vídeo, que fue publicado en las redes sociales tiene miles de reproducciones.

Pese a las heridas ,es un verdadero milagro que sobreviviera al salto fallido.