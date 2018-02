La temporada 2 de "Marseille" ya está disponible en Netflix

El 23 de febrero se estrena la segunda temporada de la serie Marseille en Netflix. La primera producción francesa de la plataforma.

La trama se centra en la lucha de poder de un alcalde y su discípulo por dominar la localidad europea utilizando la venganza y la avaricia.

La batalla por el corazón de Marsella se recrudece: los nacionalistas de derechas ganan poder y una turbia conspiración se ceba con el equipo de fútbol de la ciudad.

La serie es protagonizada por el actor Gerard Depardieu y esta segunda entrega muestra al edil de Marsella en medio del conflcto que genera la toma de poder de su mano derecha, interpretado por Benoît Magimel, y una conspiración contra el equipo de fútbol de la ciudad.