D'Onofrio: "Implicar a Macri en el fútbol es un disparate y un absurdo"

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, calificó como un "disparate y un absurdo" implicar al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en los fallos arbitrales que perjudicaron a su club en los últimos partidos.



"Es un disparate y un absurdo implicar a Macri en el fútbol. Tiene problemas mucho más serios e importantes que un partido de fútbol. Podrá tener pasión como nosotros y estará triste cuando pierden y contento cuando ganan, pero nada más", explicó D ´Onofrio en el inicio de la conferencia de prensa que convocó este mediodía en el estadio "Monumental".



El pasado fin de semana, en las canchas de River y San Lorenzo, Macri fue insultado por determinados sectores de hinchas como responsable de los errores arbitrales que se repitieron en las últimas fechas de la Superliga.



En ese sentido indicó: "Macri es hincha de Boca y fue presidente, pero tiene problemas mas importantes que responder.

Ahora lo que necesitamos los argentinos es estar más unidos que nunca. Se podrán tener diferencias políticas, pero el fútbol nos tiene que unir".



Luego el mandatario del club de Núñez señaló que tanto del lado de River como del lado de Boca se espera que el partido por la Supercopa argentina que se jugará el próximo 14 de marzo en Mendoza "sea una fiesta y no una guerra".



"Queremos que el 14 sea una fiesta y que no sea una guerra, hay pasión en el fútbol pero no hay una pelea. Hace 15 días hablamos de hacer una reunión con (Claudio) Tapia, Daniel (Angelici) y con (Horacio) Elizondo donde charlaremos sobre la parte deportiva y el arbitraje", reveló.

Asimismo comentó: "El River-Boca es fascinante y apasionante, pero es un juego, se genera un folklore muy grande, una pasión muy intensa y cualquier cosa que uno diga la sacan de contexto y no solo el periodismo sino también la gente".

"Si los equipos que jugarán la Supercopa argentina no eran River y Boca, no sé si tendría tanta trascendencia. Por eso tenemos que disfrutarlo y vivirlo con pasión, pero pensar que es un juego donde uno va a ganar y festejará y que el otro estará triste, pero que no se acaba el mundo".