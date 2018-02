Barros Schelotto, sobre encuentro con Macri: "No tenemos nada que ocultar, es un amigo"

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, se sumó a la solicitud de minimizar las críticas a las actuaciones arbitrales de las últimas fechas y se plantó de la vereda opuesta a su par de River Marcelo Gallardo y el presidente "millonario", Rodolfo D´Onofrio. Además habló sobre su encuentro con Macri a quien definió como "amigo".



"Con respecto a los beneficios para Boca están equivocados, creo que hemos demostrado en lo futbolístico con una diferencia deportiva, por eso ganamos el campeonato pasado y vamos punteros. Estoy muy tranquilo con lo que hace Boca y con el comportamiento de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico", afirmó en conferencia de prensa.



Barros Schelotto solicitó "dejar en paz a los árbitros" y "garantizarle tranquilidad" de cara a la Supercopa frente a River del próximo 14 de marzo, partido en el que se generó un clima enradecido por las críticas de diferentes frentes.



"Me parece que es momento de dejar en paz a los árbitros, uno puede discutir durante el partido, pero cuando termina ya está. No podemos decir que ganamos o perdimos por esto o lo otro del árbitro. No tengo que ser yo el fiscal de cada árbitro", afirmó.



Y, sobre las declaraciones de Gallardo y D´Onofrio, lanzó: "Con Gallardo tuvimos muy buena relación en la Selección, no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero eso no rompe la relación que tenemos. De repente alguien alzó la voz y todos empezaron a repetir lo mismo. No comparto para nada lo que dijeron, pero yo no soy quién para decir lo que tienen que opinar".



En ese sentido, Guillermo aclaró que esta situación "no va a influir en la Supercopa" prevista para el próximo 14 de marzo, en Mendoza.



"No va a influir en la Supercopa todo esto. Hoy tenemos 21 puntos de diferencia con River en la Superliga, y eso lleva a que nuestros rivales en la Superliga sean San Lorenzo y Talleres de Córdoba, pero el 14 tenemos la misma chance los dos", explicó.



Y, siguiendo el tono de su presidente Daniel Angelici, agregó: "El árbitro tiene que entrar a dirigir un partido de fútbol, no pensar que va a una guerra. Tenemos que garantizarle la tranquilidad, se van a equivocar porque yo también me equivoco en un cambio, pero está dentro de las decisiones de ellos. Pero hay que aceptarlas".

Además, remarcó que es trabajo del cuerpo técnico "que los jugadores sigan enfocados pese a todo lo que se dice" en la opinión pública.



Tampoco quiso opinar sobre la probable aplicación del sistema VAR en el choque ante River en Mendoza, ya que es algo que tiene que "definir la FIFA o la AFA", porque "para las leyes están ellos".

Respecto de lo futbolístico, Barros Schelotto adelantó que volvió a probar este viernes con el mismo equipo que superó a Banfield como visitante por 1 a 0, el domingo pasado.



"Probamos el mismo equipo que jugó en Banfield, mañana vamos a probar de nuevo. El banco vamos a esperar hasta el domingo, teniendo en cuenta la necesidad que el jueves tenemos Copa (ante Alianza Lima en Perú) y después el lunes contra Argentinos", sostuvo.



El "Mellizo" admitió que su equipo no jugó bien en los últimos partidos, pero valoró el haber conseguido resultados positivos para seguir como líder de la Superliga.



"A pesar de no haber jugado bien estos últimos partidos los ganamos, y no le dimos chance a los rivales. Me deja tranquilo la actitud. Obviamente que para ser campeón de cualquier torneo tenés que ser superior al rival y nosotros no lo hemos logrado en los últimos dos partidos", remarcó.



"Necesitamos un poquito más de fútbol, los primeros quince con Banfield fueron muy buenos, pero después no pudimos manejar la pelota, y eso nos hace no generar situaciones de gol", completó.