Video: noqueó de un golpe a ladrón que le quiso robar su moto en estación de servicio

Otra vez la inseguridad azotó a un vecino. Esta vez, ocurrió en San Antonio de Padua, partido de Merlo, donde David González (28) manejaba una moto y se dio cuenta que dos sujetos (que iban en otra moto) lo siguieron para robarle su vehículo.

David viajaba con su pareja y al darse cuenta de lo sucedido, se metió en una estación de servicio para refugiarse. Fue entonces cuando los dos motochorros armados intentaron robarle pero se encontraron con lo inesperado: la víctima los enfrentó a trompadas y evitó el robo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rivadavia y Brown. Según muestran las imágenes registradas en video desde la cámara de seguridad de la estación Axion, los dos delincuentes abordaron a la víctima y uno de ellos se bajó de la moto con un arma en su mano. Pero, rápidamente, David lo golpeó y lo desestabilizó. Lo noqueó de un golpe y el ladrón quedó tirado en el suelo.

El otro delincuente le disparó a la víctima y la bala le rozó el muslo de la pierna izquierda. Sólo le generó un pequeño corte. Tras ello, escapó en la moto, dejando a su cómplice tendido en el suelo.

La acción de David Gónzalez, en medio de la furia por el hecho, provocó que el delincuente quedara nockeado e inconsciente. Fue identificado como Pablo Miguel Aguirre y fue detenido cuando se hizo presente la policía de la zona. El ladrón, incluso quiso escapar de los efectivos pero fue reducido y llevado a la comisaría.

La Policía Bonaerense logró incautar un arma de fuego del tipo pistola, marca Bersa Thunder, calibre 380 corto, con un cargador que contenía cuatro proyectiles intactos mismo calibre. El caso quedó en manos de la Fiscalía N°5 de Morón.