Fiebre Amarilla: riesgo de fiebre amarilla urbana en América siempre existe, dice OPS

La epidemia de fiebre amarilla que afecta a las Américas desde hace dos años con

epicentro en Brasil puede propagarse a todos los países de la cuenca del Amazonas y el Orinoco e incluso volverse urbana, advirtió esta semana un experto de la OPS.



Sylvain Aldighieri, director adjunto del Programa de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llamó a combatir el mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad en áreas urbanas, destacó la campaña de vacunación en Brasil y dijo que seguir matando monos para evitar la fiebre amarilla "es una locura total".



A continuación un resumen de la entrevista con AFP:

- En varias zonas de las Américas se reportaron casos de fiebre

amarilla en los últimos dos años. ¿Es el mismo brote?

- No, son focos diferentes en ecosistemas diferentes en

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y

Surinam. La fiebre amarilla selvática es endémica en parte de 13

países y territorios de las Américas. El brote actual en Brasil es

el más importante desde los años 1940. De los más 800 casos

humanos confirmados en las Américas entre julio de 2016 y junio de

2017, la gran mayoría ha sido en el sureste de Brasil.

- La fiebre amarilla es una enfermedad selvática y del mundo

animal. ¿A qué atribuye esta expansión del virus entre humanos?

- Las ciudades eran mucho más pequeñas antes, ahora son

megalópolis con ecosistemas selváticos cercanos o dentro de las

propias áreas urbanas. Hay suficiente población de primates no

humanos y de mosquitos selváticos en esos ecosistemas. También hay

humanos no inmunizados que entran en contacto con esos

ecosistemas. Y se observan otros aspectos favorables a la

propagación, como la lluvia, la temperatura, la fragmentación de

los bosques.

- ¿La fiebre amarilla puede volverse urbana?

- El riesgo existe siempre. Dependerá de la densidad del

mosquito Aedes aegypti, vector de la enfermedad en áreas urbanas.

Hasta el momento no se han reportado casos de trasmisión por ese

mosquito en ningún país de las Américas.

- Contra el Aedes aegypti -

============================

- ¿El Aedes aegypti ha estado implicado en brotes?

- La mayoría de los casos de fiebre amarilla en los últimos

años fueron trasmitidos por mosquitos selváticos. El último foco

por Aedes aegypti se presentó en 2008 en Asunción con 14 casos.

Antes había habido un foco así en Brasil, en los años 1940.

- La semana pasada Brasil informó de la detección del virus de

la fiebre amarilla en el mosquito Aedes albopictus. ¿De qué tipo

es ese?

- Es un mosquito que en las Américas se ha establecido en zonas

periurbanas después de su introducción en la región. Sus criaderos

se encuentran al margen de las ciudades, no en las ciudades como

el Aedes aegypti. Aunque en otras regiones del mundo es un vector

de trasmisión del chikunguña, por ejemplo, hasta ahora no se ha

demostrado que juegue un rol en las Américas. Pero se mantiene

bajo vigilancia.

- ¿Cómo se combate la fiebre amarilla?

- Tenemos dos armas. Primero, vacunar a la población en zonas

próximas a ecosistemas selváticos. Y segundo, de igual

importancia, controlar el Aedes aegypti. Es una lucha contra las

larvas, los huevos y el adulto, en aguas estancadas y en depósitos

de agua limpia.

- ¿Por qué Brasil está usando vacunas fraccionadas?

- Para aprovechar el stock existente y así vacunar a más

personas en zonas de muy bajo riesgo. Es exactamente la misma

efectividad.

- El mono, "el mejor aliado" -

==============================

- ¿Cómo evalua la gestión de este brote por parte de Brasil?

- Las medidas van por el buen camino. Es muy desafiante

inmunizar a 100% de su población en áreas de riesgo. Brasil está

priorizando la zona donde el brote está activo, apunta a una

población objetivo de unos 24 millones de personas. Lograr

inmunizar a los trabajadores jóvenes en zonas remotas es el mayor

reto. Y después lograr un mínimo de cobertura en zonas urbanas.

- ¿Qué países deben estar atentos a la propagación de la

enfermedad?

- Es muy dificil de anticipar. Todos los países de la cuenca

amazónica y del Orinoco: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador,

Colombia, Venezuela y las Guyanas. El mayor desafío es en las

zonas de colonización del ambiente amazónico, donde hay nuevos

asentamientos, construcción de carreteras, exploración petrolera,

minería legal e ilegal, desplazamientos de población. El criterio

de riesgo aplica a esas poblaciones móviles en zonas que fueron

selváticas.

- ¿Hay que seguir matando monos?

- No, es una locura total. El mono es el mejor aliado del ser

humano, porque el mono que muere identifica la presencia del virus

y alerta para iniciar una campaña de vacunación. Especies de monos

en vías de extinción han sido impactadas por el virus el año

pasado. Y matar a los pocos sobrevivientes es un nuevo ataque

contra la biodiversidad. Las campañas de comunicación deben ser

para impulsar la vacunación y para no matar a los monos.