Video: así se eyectó el copiloto de avión militar en Córdoba

Un copiloto permanece internado tras eyectarse de un avión militar de entrenamiento en la provincia de Córdoba.

Se trata del ingeniero Renato Juárez, quien iba este mediodía en un avión IA-63 Pampa II y tras eyectarse, debido al desprendimiento de la cúpula de la nave y haber sufrido aparentemente un ataque de pánico, resultó con diversos politraumatismos.

Según informó la prensa local, tras el episodio se desarrolló un amplio operativo entre las localidades cordobesas de Río Tercero y Almafuerte, en busca del militar, que fue encontrado en un campo de la zona y luego trasladado al Hospital Regional Río Tercero.

El ingeniero "está en estado reservado, estable clínicamente, con signos vitales normales"."No podemos garantizar que está fuera de peligro", alertó el

médico y señaló que "los estudios preliminares están bien", sin embargo, intentan "descartar un traumatismo de cráneo leve o moderado".