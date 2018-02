Video: saquearon camión con harina que volcó en ruta de Salta

Un camión volcó en el sur de la provincia de Salta y a los pocos minutos, decenas de personas aparecieron en el lugar y comenzaron a llevarse las bolsas de harina que habían quedado esparcidos sobre el asfalto.

El vehículo se accidentó sobre la ruta 9/34, a 10 kilómetros de la ciudad de San José de Metán.

Un móvil de Seguridad Vial llegó al lugar cuando ya había personas que sustraían la mercadería, y cortó el tránsito de la ruta, lo cual ofreció aún más facilidades a la gente para levantar la carga que estaba desparramada. Algunos, incluso, llenaban el baúl de su auto.

El saqueo de camiones que se accidentan en las rutas se ha convertido en una costumbre cada vez más habitual en distintas partes del país.