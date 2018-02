Furia, intento de linchamiento y pueblada en Junín por asesinato de Camila Borda

Camila Borda, de 11 años de edad. fue encontrada a las 17 luego de que un grupo vecinos advirtiera a la policía que la bicicleta de la niña se encontraba en la dirección donde estaba quien luego se constató era el asesino.

Según las primeras versiones, el cuerpo sin vida de la niña fue ubicada en el baño de un piso superior de la morada, amordazada y atada en una bañera. Por el hecho quedó detenido el cuidador de la quinta, de nombre Carlos Varela y 40 años de edad.

El brutal hecho provocó conmoción en la comunidad juninense y en horas de la tarde se registraron disturbios tanto en el domicilio en el que fue encontrada la niña, donde fue incendiado un patrullero, y en la comisaría local.

Vecinos del lugar trataron de linchar al acusado por el asesinato de la nena. Hubo serios incidentes.

La gente salió a las calles para mostrar su indignación y por la noche se realizó una masiva marcha en reclamos de seguridad y justicia.