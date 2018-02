Alieto Guadagni: "La educación argentina discrimina a los pobres"

El inicio de las clases está en dudas en los principales distritos del país. Esto es algo que -lejos de ser una novedad- se repite año tras año y no deja de preocupar. Si bien la discusión se limita al tema salarial, los expertos en la materia creen coincidentemente que el sistema educativo necesita amplias y profundas reformas y

ajustes para responder a las demandas de toda la sociedad.

Así las cosas, Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación y director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, dio su opinión sobre las principales deficiencias de nuestro modelo educativo y propuso políticas que han tenido éxito en otras latitudes. Lo hizo en entrevista exclusiva con DEF.

"Nuestro país tiene una larga tradición educativa que registró un hecho novedoso en el año 2003, cuando comenzó una fuga de la escuela pública, algo que no había sucedido desde la sanción de la Ley 1420 de educación gratuita, común y obligatoria en 1884. De tener una matrícula pública en constante crecimiento anual, a partir de 2003, fue disminuyendo y se fueron del primer grado estatal alrededor del 20 % de los inscriptos" afirmó Guadagni.

Consultado sobre el motivo de esa fuga de la que habla, dijo: "Claramente el sistema educativo argentino es dual y, como lo indican todas las evaluaciones, el nivel de conocimiento de los chicos de las escuelas privadas es superior al de las escuelas públicas. En las pruebas implementadas por la Unesco a los alumnos de tercero y sexto grado en 1997, la Argentina salió segunda, detrás de Cuba. En la última, realizada a mediados de 2013, Cuba no se presentó, Chile obtuvo los mejores resultados y Argentina descendió al octavo lugar. El nivel de conocimiento de nuestros chicos es muy bajo y no, en comparación con Alemania o Suiza, sino con México, Perú o Chile. Este diagnóstico fue ratificado a nivel nacional por el último Operativo Aprender de 2016".



Dado su planteo, la pregunta surge inevitable: ¿Qué medidas considera primordiales para fortalecer la escuela pública?

Al respecto, dijo Guadagni: "Uno de los grandes inconvenientes que tenemos en la primaria estatal es el incumplimiento flagrante de la ley que dispone la jornada escolar extendida. En 2006, la Ley Nacional de Educación estableció que hacia 2010, el 30 % de los chicos debían tener jornada doble. Hay una gran desigualdad en la Argentina. Basta un dato para comprender de qué hablamos: mientras en la Ciudad de Buenos Aires casi el 50 % de los alumnos primarios estatales tienen jornada extendida, cruzando la avenida General Paz, solo gozan de ese beneficio el 2 o 3 %. Estamos muy lejos de cumplir la meta establecida y lo más grave es que ni siquiera se debate cómo hacerlo. El problema de nuestro país es que las leyes no se cumplen".

Luego agregó: "Otro tema importante es que tenemos el calendario escolar más corto del mundo. Calendario corto, sobrecargado de feriados y con huelgas, cuyos días no trabajados no se reponen. En estos momentos hay una gran oposición a recuperar estos días perdidos, hecho que ni siquiera genera una gran demanda de parte de los padres. La sociedad es bastante indiferente respecto a la escuela. Estas medidas que menciono no aseguran una mejora en el nivel de la educación, pero sin dudas, son una condición básica y necesaria para alcanzarla".

Fibnalmente, consultado sobre cuáles considera que son los principales problemas de nuestra escuela media, sostuvo Guadagni: "La escuela secundaria tiene dos características graves: los adolescentes saben poco y hay una profunda

discriminación contra los más pobres. De cada 100 niños, terminan la secundaria entre 40 y 42 chicos, cifra cierta, pero engañosa porque esconde una gran variable: en las escuelas privadas egresan 70 de cada 100, mientras que en las públicas solo terminan 30 de cada 100 de los que ingresan a primer grado. De los que abandonan, un altísimo porcentaje se concentra en los chicos más humildes. Si miramos las cifras por provincia, hay algunas como Misiones o Santiago del Estero donde casi todos los que van a escuelas privadas se reciben, mientras que de las

estatales lo hacen un 10 o 15 %".