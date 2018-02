Fiscal de Junín pide prisión perpetua para el asesino de Camila Borda

El fiscal de Junín, Luis Terrón confirmó que la niña de 11 años de edad fue encontrada por dos efectivos policiales, quienes también detuvieron al presunto autor del hecho y adelantó que pedirá prisión perpetua para el hombre y llamó a los familiares y amigos de la víctima a mantener la calma, para que "la Policía y la Justicia puedan trabajar tranquilos para llegar a una condena ejemplar".

"Queremos poner en conocimiento a la comunidad por intermedio de ustedes que ha ocurrido un hecho verdaderamente aberrante, en el cual una menor que se ausentó de su domicilio en horas del mediodía a hacer un mandado, aparentemente fue interceptada por una persona de sexo masculino, mayor de edad, quien la condujo hasta el interior de una quinta a escasos metros de su vivienda, lugar en el que le quitó la vida", dijo el fiscal.

Luego agregó: "Estamos hablando de un homicidio agravado en los términos del artículo 80 inc. 2 y del artículo 80 inciso 7. Hablamos de ensañamiento, alevosía y homicidio criminis causa. Si esta hipótesis podemos plasmarla con la prueba, que va a ser abundante y nos va a acompañar, vamos a lograr una prisión perpetua, que eso es a lo que apuntamos".

El asesinato de Camila Borda generó repudio en la ciudad, donde centenares de personas marcharon para pedir justicia y protestar por el crimen. Hubo incidentes e intentos de linchamiento contra el asesino.

El fiscal confirmó plenamente la autoría del hecho de parte del detenido, de nombre Carlos Varela.