Vecino de Junín: "La culpa es de la justicia, tenía antecedentes y lo dejaron salir"

El asesinato de la pequeña Camila Borda, de 11 años, a manos de un vecino en la localidad de Junín, generó indignación y una pueblada que casi culmina con un linchamiento contra el responsable del crimen.

Canal 26 habló en exclusiva con vecinos, quienes expresaron su profunda sorpresa y consternación.

"Lo veía cuando salía de mi casa e iba a hacer algunas compras. Siempre parecía un vecino normal", dijo uno de los vecinos.

Y luego agregó: "Pero nos enteramos de que tenía antecedentes. La culpa no es de él, sino de los jueces y fiscales que lo dejan salir, porque este país es así".

Finalmente habló sobre el propiertario d ela casa en donde trabajaba el asesino. "El dueño de la casa es un médico de Junín, muy conocido, que a veces viene y usa la propiedad los fines de semana. Este hombre (por el asesino) estaba de casero", aseguró.

"Le habrá dao el trabajo porque no lo conocería", culminó diciendo el vecino de la nena asesinada.