Fiscal de Junín: "Está comprobado que la nena asesinada se quiso defender"

El fiscal de Junín Sergio Terrón, a cargo de la causa por el asesinato de la niña Camila Borda, de 11 años, a manos de Carlos Varela, uno de sus vecinos, habló en entrevista exclusiva con Canal 26 y aportó datos de interés y detalles del caso que conmueve al país.

"La sociedad está fracturada y hay violencia en todos lados", sostuvo.

"Varela (el detenido por el hecho) era conocido de la familia", aseguró el fiscal. Y continuó: "La familia nunca sospechó que el caso iba a terminar así".

Sobre el modus operandi del detenido por el hecho, el juez Sergio Terrón dio detalles escalofriantes: "Camila tenía una bolsa en la cabeza. Hemos comprobado que fue estrangulada y trató de defenderse de las agresiones del asesino".

"El detenido es imputable", finalizó.