Ricky Martin publicó en las redes su nuevo videoclip

Ricky Martin ya esta contagiando su "Fiebre"con su nuevo videoclip.

La colaboración de Wysin y Yandel en un tema que transmite temperaturas elevadas está grabado en Puerto Vallarta, México, aseguraron que volveran a ser un dúo.

Your browser does not support the video element.

El tema fue compuesto por Ricky Martin, Beatriz Luengo, Yotuel Romero, Andrés Castro, Juan Luis Morera Luna (Wisin), Llandel Veguilla Malavé (Yandel), Eliot José Feliciano, Marcos Ramírez Carrasquillo, Víctor Rafael Torres Betancourt, José Angel Torres Castro, bajo la producción de Los Legendarios y la co-producción por Andrés Castro.