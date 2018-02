Chocó micro con chicos de escuela de fútbol en Villaguay: hay 2 muertos

Dos hombres murieron esta mañana como consecuencia del choque de un ómnibus que trasladaba a niños de una escuela de fútbol contra la estructura de un puente en construcción, en la ruta 18, a la altura del departamento entrerriano de Villaguay.





El trágico accidente, en el que al menos unas diez personas resultaron con heridas de distinta consideración, ocurrió poco después de las 6:00 en el kilómetro 105 de la ruta 18, sobre el puente que cruza el arroyo El Tigrecito.





Por ese lugar transitaba el ómnibus de la empresa "Río Uruguay" con unos 30 niños de entre 8 y 12 años, que había partido de Puerto Iguazú, Misiones, y se dirigía a Córdoba, donde se iba a desarrollar un torneo de fútbol infantil.





El transporte se desvió de la ruta por causas a establecer y chocó contra un puente que se construye en forma paralela al existente.





Como consecuencia del impacto se produjo en el acto la muerte de dos hombres.





Al referir a los fallecidos, el comisario Daniel Randissi, jefe de la Policía Departamental de Villaguay, incialmente dijo que "se trataría de los choferes del micro".

De todos modos, todo indica que al menos uno de los choferes estaría detenido para establecer su responsabilidad en la tragedia.





El jefe policial dijo que "el impacto fue tremendo" y que de acuerdo con los primeros indicios "el chofer del transporte se habría quedado dormido".





En declaraciones al canal TN, indicó que diez personas, entre adultos y menores, fueron trasladadas al Hospital de Villaguay "con traumatismos que nos serían graves".





Los niños que no se encontraban entre los heridos eran llevados, en tanto, a una escuela de Policía de la zona.