Dolor e indignación en Junín: familiares y amigos despidieron a Camila

La sociedad de Junín aún no puede escapar al horror, la bronca y la consternación por el asesinato de la pequeña Camila Borda, de 11 años, a mnos de uno de sus vecinos.

Aún sin lograr comprender las dolorosas circunstancias, familiares, amigos y vecinos de Junín despidieron los restos de la nena brutalmente asesinada, en medio de escenas de profunda congoja e interminable dolor.

El cuerpo de Camila Bordón fue trasladado cerca de las 11 de la mañana desde la sala velatoria en el centro de Junín hasta el Cementerio del Oeste, donde se le dio sepultura.