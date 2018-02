El 60% de los alumnos lleva peso excesivo para la salud en sus mochilas

El paso de los niños por la escuela involucra aspectos que no siempre saltan tanto a la vista y no están presentes en las preocupaciones diarias. Sin embargo, hay cosas que no se pueden pasar por alto y entre ellas, el peso de las cosas que transportan los alumnos no debe dejar de ser atendido.

De hecho, un reciente estudio, según el doctor Claudio Santa María (MN96332) junto al licenciado Fernando Laíño, el Dr. Nelio Bazán, el Ing. Daniel Mainero y otros especialistas, arroja como resultado que de una muestra realizada entre alumnos de entre 9 y 17 años, el 56% de los varones y el 60% de las mujeres lleva mochilas

escolares con un marcado sobre peso que es muy malo para su óptimo estado físico.

Y hay otro dato muy preocupante y revelador: el 10% de los varones consultados lleva en sus espaldas un 22% (y a veces más) de su propio peso corporal, lo cual es muchísimo y poco recomendable.

En el caso de las mujeres, el informe arroja como resultado que llevan entre el 22 y el 30% de su peso corporal.

No es como para dejarlo pasar, claro.

De acuerdo a la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo (CPSC) de los Estados Unidos, el peso promedio de las mochilas escolares es de unos 5,44 kg. y se cree que por lo general ese peso es levantado al menos unas 10 veces cada día. Si se toma en cuenta que el año escolar tiene unos 180 días, eso arroja como resultado que los niños estarían levantando en total 9792 kilogramos al año, lo que equivale a casi 10 toneladas de peso que - claramente- se podría evitar.

Así mismo, queda claro que las mochilas con carrito, que pueden arrastrarse (sobre todo en el caso de los más pequeños) la cosa podría mejorar respecto del peso a levantar.

Será un tema para tener cada día más en cuenta, para solucionar problemas en el presente pero sobre todo para no tener que lamentar lesiones en los niños a futuro.