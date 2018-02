Padrastro de Camila Borda: "Es difícil imaginar que teníamos un asesino enfrente"

Camila Borda, fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de la localidad bonaerense de Junín. Según las primeras pericias, la niña fue abusada sexualmente antes de morir.



Carlos Varela, el único acusado por el asesinato y vecino de la víctima, escuchaba música cuando los vecinos entraron a su casa y descubrieron el cuerpo de la nena.



Guillermo, padrastro de Camila, hizo declaraciones a la prensa y aseguró que "la mamá de Camila está destrozada".



"Es difícil imaginar que teníamos un asesino enfrente", afirmó.



El hombre de 40 años detenido por el crimen tenía tres perfiles de Facebook, donde la mayoría de sus contactos eran chicas menores de edad.



En uno de los perfiles, Juan Carlos Varela eligió como imagen de portada la foto de una nena. Una catarata de insultos recibió en las últimas horas en los comentarios de sus cuentas de Facebook.



En otro de los perfiles se lo puede ver con un perro y en el tercero puso una foto suya tomando mate. El dato que llama la atención es que en los tres perfiles tiene como contactos a mujeres menores que él, en su mayoría adolescentes o nenas.



"Camila era dulce y cariñosa, no era una chica rebelde", relató el padrastro y agregó: "Confiamos en la Justicia".