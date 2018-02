Muerte de Camila Borda: vecinos marcharon en Junín para pedir Justicia

Un gran número de vecinos de la ciudad de Junín, en el centro-oeste bonaerense, marcharon este lunes por las calles céntricas en repudio por la violación y muerte de una niña de 11 años, por el que está detenido un changarín con antecedentes penales.



La marcha, encabezada por la mamá de Camila, recorrió las calles juninenses reclamando "Justicia" por la chiquita, luego de que en las últimas horas se produjera una "pueblada", tras descubrirse el cadaver en el interior de la vivienda que ocupaba Carlos Varela, un peón rural acusado de violarla y extrangularla.



El hombre de 40 años detenido por el crimen tenía tres perfiles de Facebook, donde la mayoría de sus contactos eran chicas menores de edad.



En uno de los perfiles, Juan Carlos Varela eligió como imagen de portada la foto de una nena. Una catarata de insultos recibió en las últimas horas en los comentarios de sus cuentas de Facebook. En otro de los perfiles se lo puede ver con un perro y en el tercero puso una foto suya tomando mate.



El dato que llama la atención es que en los tres perfiles tiene como contactos a mujeres menores que él, en su mayoría adolescentes o nenas.



La principal hipótesis del caso es que Varela interceptó a la chica cuando salió a comprar por un pedido de sus padres y, mediante algún engaño, la convenció de entrar con él a la finca.