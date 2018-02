“Sin crecimiento económico no habrá reducción de la pobreza en Argentina”

El economista Alieto Guadagni hizo un análisis sobre la realidad económica que vive nuestro país. “Necesitamos más inversiones realmente productivas”, afirmó.

“La pobreza ha crecido mucho en Argentina en los últimos años, y ya se ha convertido en un fenómeno muy grave, dado que la gran mayoría de la gente pobre en nuestro país hoy son verdaderos excluidos sociales. La gran desnutrición infantil y el bajo nivel educativo de casi la tercera parte de la población argentina son problemas que no podemos ignorar, y cuya superación exige un amplio acuerdo político que deje atrás las apetencias propias de la lucha por el poder”, analizó el contador.

“Hace ya muchos años que Argentina dejó de avanzar por el sendero del crecimiento económico, basamento esencial de la integración social de toda la población. Los períodos de crecimiento han sido muy cortos, como el último, registrado entre el 2002 y el 2008, y ya hace casi una década que abruman en Argentina hechos muy negativos, entre los cuales destacamos un enorme y creciente déficit fiscal, mayor endeudamiento del Estado, estancamiento de las exportaciones, ausencia de nuevas inversiones productivas, prevalencia del empleo público, crecientes empleos privados de baja calidad con pobre remuneración, aumento de la exclusión social y una de las mayores inflaciones del mundo moderno”, explicó el especialista en educación y energía.

“No es hora de discutir repartiendo culpas, sino de enfrentar entre todos los argentinos la realidad, prestando atención a lo que ha ocurrido en el resto de los países de América Latina. Entre 1980 y el 2017 pasaron casi cuarenta años y nos hemos quedado muy atrás comparados con el resto de las naciones latinoamericanas, con la excepción de Venezuela. En este período el PBI de Brasil se multiplicó 5,6 veces; el de México, 6,2; el de Perú, 8,3; el de Colombia, 9,1; el de Chile, 11,9 veces; mientras el argentino apenas creció 5,2 veces, lo que impide la elevación del nivel de vida de la población, particularmente aquella crecientemente afectada por la pobreza y la indigencia”, aseguró Guadagni.

“Si queremos abatir la pobreza argentina, tenemos que expandir aceleradamente el PBI, para ello necesitamos más inversiones realmente productivas, no aquellas propias de los posicionamientos financieros, mejor educación con igualdad de oportunidades para todos y expansión de las exportaciones. Pero en Argentina si no reducimos el enorme déficit fiscal que disminuye fuertemente nuestro ahorro invertible, nada de esto podrá ocurrir, ya que no podremos abatir los actuales altos niveles de inflación”, dijo el ex funcionario.

“La tarea que enfrentamos todos los que habitamos este suelo es muy grande, es hora de comenzar a dejar atrás las estériles rencillas sobre el pasado y ponernos de acuerdo sobre el porvenir. Sin una grandeza política, por parte tanto del Gobierno como de la oposición, que permite prestar atención al futuro, será muy difícil retomar el hace tiempo perdido sendero del crecimiento económico y social”, cerró el economista.