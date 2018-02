Derrumbe en Flores: colapsó una obra en construcción y hubo autos destrozados

A cuatro meses de una tremenda explosión que sucedida en el barrio de Flores, este martes se derrumbó una pared y un andamio en una obra en construcción en la misma manzana.

El cruce de las calles Gavilán y Franklin quedó completamente cerrado al tránsito tras el colapso del armazón de la obra. No hubo que lamentar heridos pero el incidente afectó a varios autos que se encontraban estacionados en la calle.

El hecho ocurrió cerca de las diez, en momentos en que el frente de un gran predio en plena demolición, ubicado en la manzana que comprende las calles Neuquén, Boyacá, Franklin y Gavilán, cayó violentamente sobre la vereda.

Parte de una antena, escombros y materiales de la obra cayeron sobre autos que estaban estacionados en el lugar.

Javier Caravaggio, jefe de bomberos de la Ciudad, habló sobre la situación y en un primer momento no descartó que haya víctimas: "Se cayó parte de la fachada arrastrando un andamio que era de contención y se derrumbó sobre la calle afectando a dos autos. Vinieron perros que detectan víctimas vivas, que no hay. Pero no descartamos que haya alguien debajo de los escombros".

En la zona se hizo un vallado perimetral por el "peligro de derrumbe" ya que "la estructura está inestable".