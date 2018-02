La historia detrás de la foto: cuando Menéndez amenazó a manifestantes con un cuchillo

Sucedió en 1984, cuando recién había transcurrido poco más de un año desde que la Junta Militar se vio forzada a entregarle el mando al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, legítimamente elegido por el pueblo.

El protagonista excluyente de este hecho curioso fue el -ahora fallecido- represor Luciano Benjamín Menéndez y el encargado de capturar el momento para la posteridad fue l fotógrafo Enrique Rosito quien, tiempo después, habló de

las circunstancias en que la pudo realizar.

“Por esa época trabajaba en la agencia DYN. En la noche del 21 de agosto de 1984 tuve que ir a hacerle una foto a Menéndez durante una entrevista en el programa televisivo de Neustadt. Al llegar, vi que afuera estaban las Madres de Plaza de Mayo. Al terminar, envié el rollo a la agencia y me quedé esperando en la salida del Canal 13, en la cochera que da a la calle Lima, por la zona de Constitución. Había también otros fotógrafos. Estábamos en el lado izquierdo de la salida. Menéndez se retiraba en un Ford Falcon, sentado en el asiento derecho de atrás. Delante del auto salía un colectivo de la policía”, contó Rosito.

“En un momento pensé que el colectivo de la policía nos iba a tapar y lo iban a hacer salir por la derecha. Afuera lo esperaba un grupo de muchachos que le gritaban asesino y cobarde. Entonces, salté para el otro lado. ‘Asesino, cobarde’, le seguían gritando. Menéndez salió del auto y los encaró. Creí que era un revólver lo que sostenía en su mano. Estaba oscuro, tuve que utilizar el flash. El hijo y uno de los custodios lo agarran para que no pueda avanzar", señaló.

Sobre el hecho, el fotógrafo fue consultado sobre lo que él creyó que hubiera sucedido de haber sido detenido Menéndez en esa oportunidad. Y dijo: "No sé. Lo que más lo alteró fue que le gritaran cobarde. Al volver a la agencia ya eran como las 12 de la noche. Cuando revelé la foto y vi lo que tenía, avisé a la redacción para que llamaran a los abonados, pues ya casi estaban cerrando los diarios. No creían lo que les decía. Después me fui a cenar con un amigo a Corrientes y Montevideo. Al salir eran como las dos de la madrugada. En Callao y Corrientes vi el diario Clarín: habían publicado la foto en la tapa".

El ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército y represor murió este martes en un hospital de la ciudad de Córdoba, donde permanecía internado desde hace unas semanas mientras afrontaba un juicio por delitos de lesa humanidad.