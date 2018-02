¿Bostezás seguido? Algo anda mal en tu salud... un médico a la derecha...

Yo bostezo, tu bostezas, él bosteza... y sí, porque es un reflejo que provoca una sensación de bienestar y desencadena una reacción de alerta en situaciones de riesgo.

Pero resulta ser que cuando los bostezos se convierten en un algo incontrolable es señal de que podrías estar padeciendo enfermedades que van desde el estrés y la depresión hasta algunas cardiopatías.



Desde hace un tiempo, especialistas del Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Buenos Aires definen el bostezo como "un reflejo normal desencadenado por el despertar, el adormecimiento, el aburrimiento, el hambre y los conflictos emocionales", y explican que puede estar asociado a “diferentes enfermedades del sistema nervioso central, como tumores del tronco cerebral, accidentes vásculo-encefálicos, encefalitis, esclerosis múltiple, epilepsia, intoxicación alcohólica y síndrome de abstinencia por opiáceos”.

Al respecto, también opinó el sitio en Internet de MedlinePlus, un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, advierte que cuando el bostezo se presenta de forma excesiva puede estar ocasionado por la reacción de un nervio (llamado el nervio vago), sobre los vasos sanguíneos, y podría ser indicio de un problema cardíaco.



Cuando usted experimenta bostezo seguido e inexplicable, y cuando el mismo esté asociado con somnolencia excesiva durante el día, los especialistas recomiendan que visite a un médico. Es muy probable que el doctor le indique un estudio de su sueño, o polisomnografía, para determinar la frecuencia y causa de estos síntomas.

¿Y que pasa con el bostezo excesivo? Según la medicina, también podría ser la señal de alarma de una patología seria. Podría hasta ocurrir que no sea diagnosticada.

La apnea de sueño, tal como se la conoce, afecta de manera tal que provoca un trastorno respiratorio que lleva a quienes la padecen a despertarse para tomar aire más de 10 veces cada hora, dejándolos exhaustos durante el día y presas de los bostezos.



Incluso, según la ciencia, se estima que miles de millones de personas en todo el mundo padecen de apnea durante el sueño, y que más de la mitad no cuenta con un diagnóstico, porque los afectados generalmente no recuerdan las vicisitudes respiratorias pasadas durante la noche, y no toman la decisión de ir al médico a menos que sean incentivados por un familiar.

Tené en cuenta estos datos por si padecés de bostezos frecuentes, que no sólo serían "tener sueño", tal como solemos pensar...