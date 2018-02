Misterio paranormal en Santa Fe: denunció haber llevado un "fantasma" al cementerio

Un vecino de la localidad santafesina de San José de la Esquina aseguró que el lunes, cuando transitaba por la ruta 92 con su camioneta, subió a un joven que le hizo dedo en Arteaga y que al llegar a la altura del cementerio descendió y se esfumó ante sus ojos, al tiempo que dejó huellas quemadas en la alfombra de goma del vehículo.



"El pibe tenía 17 años y con una vestimenta parecida a los que van a la escuela Industrial", señaló Pedro Peirone en declaraciones a medios locales.



La increíble historia se hizo viral en las redes sociales luego de que el hombre diera una entrevista y contara la experiencia vivida. En pocas horas, el video llegó a las 40.000 reproducciones en Youtube.



Además, el relato causó conmoción en la localidad de San José de la Esquina. "Me pidió que lo bajara en el cruce del cementerio. Apenas desciende de la camioneta siento un olor a quemado espantoso, por eso bajé para ver si había algo prendido fuego", indicó.



En la continuidad de su relato, el hombre comentó: "En ese momento miro y no lo veo más al tipo. No se ven pisadas en la tierra, como si nadie se había bajado de mi camioneta".



El hombre sorprendido por la situación comenzó a inspeccionar su camioneta y en el interior del vehículo se encontró con otro indicio de que algo extraño había sucedido con el pasajero que trasladó.



"Subo y me encuentro con la alfombra de goma de la camioneta derretida con la forma de los pies del tipo", aseguró. Al recordar el momento en que se cruzó con el joven contó: "Lo levanté creyendo que era alguien que venía a rendir".



"Me dijo que era de Arteaga y no le pregunté el apellido. No sé lo que miércoles llevé arriba de la camioneta", enfatizó. Luego de terminar con sus tareas, el hombre acudió a una sede policial y radicó una denuncia.



En las redes sociales algunos se tomaron la historia en broma y otros expresaron su preocupación por el extraño suceso.

(Video Gentileza: Rosario Nuestro)