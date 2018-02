Bullrich, sobre aborto: "Si me pIden que despenalice, me tienen que demostrar que no hay vida"

El senador Esteban Bullrich se manifestó en contra de la despenalización del aborto y señaló que el Estado debe trabajar ‘sobre las causas, no las consecuencias’, con una política de prevención de los embarazos no deseados.

El legislador sostuvo que "la ciencia ha demostrado que el nuevo ser tiene un código genético diferente con lo cual hay un ser vivo diferente dentro del cuerpo de esa madre que hay que defenderlo" y completó señalando que "ante la duda prefiero no matar a ese ser único".

Aclaró que no opina que "el que está a favor de la despenalización es un asesino" pero "para el Código Penal se está matando la vida y está penado", y en esa línea añadió: "Si me van a pedir que despenalice algo me tienen que demostrar que la razón por la cual se generó el delito dejó de ser cierta, es decir, que ahí no hay vida y que no hay muerte".