“Fantasma” en Santa Fe: “No sé que llevé en la camioneta”

Pedro Peirone, el hombre que llevó al supuesto “fantasma” en Santa Fe, relató su historia.

“Traje a un chico desde Arteaga. Tenía alrededor de 17 años y vestía con ropa similar a los chicos que van a la escuela industrial. Vinimos charlando, le pregunté si se bajaba en San José y me dijo que no, que él me avisaba cuando bajaba”, inició el relato.

“Luego me pidió que lo dejara en el cruce, en el acceso al cementerio. Inmediatamente que se baja de la camioneta siento un olor a quemado espantoso y temí por la camioneta”, aseguró.

“Me bajé pero noté que la camioneta estaba perfecta. Ahi miró y a este hombre no lo vi más por ningún lado. Al revisar la camioneta noté que la alfombra esta derretida con la forma de los pies de la persona que trasladé”, comentó.

“En la tierra no se ven pisadas ni nada, como si nadie se hubiera bajado de la camioneta. No sé lo que llevé en la camioneta”, cerró el hombre, aún costernado.