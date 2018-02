Gerardo Romano se realizará el ADN tras el reclamo de paternidad

La denunciante de 47 años, Liliana Patricia Pérez se presentó en el programa Todas las Tardes, que se emite por El Nueve, aseguró que el actor es su padre y relató cómo se enteró que su madre había quedado embarazada el artista.

"Mis tíos lo conocían a Romano, eran amigos. Mi mamá aún vive. Lo de ellos fue una noche, mi tío le presentó a mi mamá y lo dejaron a él con mi madre en un departamento", relató.

“Yo fui a tocarle el timbre porque era imposible encontrar su domicilio. La primera vez que fui a su casa con un sobre le escribí una carta y le mandé fotos”, comentó. Luego dijo que en un tercer intento logró que el actor le responda, y que él siempre supo de esto. “Esa vez me atendió por el portero y me preguntó ‘¿qué querés conmigo, porque viniste a buscarme ahora, después de tanto tiempo?’. La reacción de él fue reírse. Me dijo ‘¿ah sí? Bueno, está bien’”.

La mujer sostuvo que no presentará un reclamo económico.

Por su parte, Romano dio su versión y no desmintió el episodio que relató Pérez, aunque puso en duda que la mujer verdaderamente pudiera ser su hija.

La situación tomó por sorpresa al actor que no creyó el relato de la mujer dijo que no le gustó una actitud que había tenido cuando lo abordó:

"Yo no quiero ir a los medios", eso me sonó como una amenaza", aseguró.

El actor que ya se puso en contacto con Liliana Patricia Pérez y su abogado para informarles que se realizará el estudio que determinará si existe el vínculo entre ambos.