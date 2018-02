Docente murió por no tener medicamentos: familiares denuncian a IOMA

Gabriela Ciuffarella tenía 46 años y en mayo del año pasado le diagnosticaron un complejo cáncer de médula ósea y desde entonces luchó contra el IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires) para poder conseguir el medicamento que necesitaba.

La droga no llegó a tiempo y la docente murió el lunes pasado. Su familia apuntó contra la prestadora, a la que denunciaron por abandono de persona y negligencia.

"Después de probar con una medicación que no estaba dando resultado, la oncóloga le recetó el Carfilzomib. Pero desde IOMA de Lomas de Zamora se negaron a dárselo, porque no estaba incluido en el VADEMECUM, el listado en donde aparecen todos los medicamentos de la cobertura", explicó Mariel Pimentel, su amiga.

El 6 de febrero de este año, los familiares se volvieron a presentar ante la obra social con un escrito y otra vez no obtuvieron una solución. A raíz de la repercusión que tuvo el caso en las redes sociales, SUTEBA se enteró del reclamo y se comunicó con ellos. "Con el apoyo del sindicato, el viernes pasado hicimos una protesta en la sede de Lomas para exigir alguna explicación", aseveró Pimentel.

"La directora del establecimiento, María José Capmani, nos dijo que los papeles del trámite no los habían podado llevar a la central de La Plata porque tenían la camioneta fundida", explicó indignada. Supuestamente con ese vehículo, el único que tenían disponible, recorrían las 11 delegaciones. "Cuando nos quejamos que podríamos haber ido nosotros mismos o que pudieron haber pagado un remis, la respuesta fue que sí o sí lo tenía que hacer alguien de IOMA", agregó.

Después de la movilización, desde La Plata pusieron el pedido de Gabriela en la lista de espera. "El problema es que recién el lunes iban a empezar con la licitación para definir con qué laboratorio acordaban un precio", aclaró. Sin embargo, esto tampoco les aseguraba una solución efectiva.

La docente necesitaba seis aplicaciones del medicamento. Cuando su familia consultó de manera particular costaban un millón de pesos en total. "Igual no es que vas y lo comprás en una farmacia. No es así", expresó su hermano Luis Ciuffarella.

"El próximo jueves convocamos a una nueva marcha, desde la plaza Grigera hasta el edificio de IOMA en Lomas de Zamora, a partir de las 11.30 de la mañana", anunció Pimentel. En la convocatoria participarán no solo sus familiares y amigos, sino también colegas y compañeros de otras escuelas bonaerenses, de ATE y SUTEBA. Además de exigir explicaciones por el caso de Gabriela, pedirán que se actualice el VADEVECUM y que renuncie de su cargo la directora Capmani, por no cumplir con sus funciones.