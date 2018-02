Video: detuvieron a 6 menores de edad que atacaban con escopeta en villa 1-11-14

La Policía de la Ciudad detuvo a un grupo de jóvenes, luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron el momento en el que intentaron robar a un hombre con una escopeta.

Las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano(CMU), dependiente de la Dirección Autónoma de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad de la Policía de la Ciudad, captaron a 6 menores de edad portando una escopeta y provocando desmanes y robos por la Avenida Cnel. Bonorino al 1900, en el barrio de Flores.

Mientras los efectivos se acercaban al lugar, con el seguimiento de las diferentes cámaras, los operadores observaron como los jóvenes continuaban con su raid delictivo. Primero apuntando con la escopeta hacia uno de las cámaras domos del CMU y luego acercándose a un transeúnte con la intención de robarle la mochila, bajo la modalidad "piraña". Ante el intento de escapar de este último, el grupo de delincuentes lo persiguió e intentó agredirlo físicamente con el caño de la escopeta y arrojándole objetos contundentes.

Al advertir la llegada del personal policial los malvivientes emprendieron la huída en sentidos distintos por los pasillos del barrio 1-11-14, pero con la descripción de los agresores que aportaron los operadores del CMU, los uniformados de la Policía de la Ciudad implementaron un operativo cerrojo logrando dar con todos los menores quienes se hallaban escondidos dentro del asentamiento.

Con la presencia de testigos se realizaron las requisas correspondientes y se pidieron las instrucciones al Juzgado de Menores interviniente, el cual dispuso la detención de los jóvenes y el secuestro del arma.

Por su parte a través del Centro de Admisión y Derivación (CAD) se ordenó el traslado de los menores a las dependencias pertinentes.