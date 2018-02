Calu Rivero sobre Darthés: "Tuvo excesos inapropiados, que no eran parte del guión"

La actriz, ahora instalada en Nueva York, habló sobre la acusación pública que hizo contra su ex compañero en la novela "Dulce amor" y reitiró que "tuvo excesos inapropiados" y que "hay que tener mucha valentía para exponer la conducta inapropiada de un galán".

Era un mundo absolutamente desconocido para mí. El estómago se me tensionó y sentí miedo. Decidí quedarme, cambié mi pasaje para encontrármelo cara a cara y que quedara claro que era yo quien decidía enfrentarlo", recordó.

Sobre el día de la mediación, en la cual se encontró cara a cara con el actor, dijo: ""Reviví la angustia que pasé pero también sentí el poder de la verdad. Me hizo sentir más valiente y orgullosa de mí (...) No hay nada más sanador que hablar, me alivió mucho hacerlo. Al salir de la mediación me sentí en paz".

"Yo estaba en mi lugar de trabajo, era mi primer protagónico, tenía 25 años, atravesaba el mejor momento de mi carrera. Allí, bajo el ojo de la cámara, empezaron sus excesos inapropiados, que no eran parte del guión. Como se hace habitualmente entre los actores, lo hablé con él, le dije que me incomodaba lo que estaba haciendo, se lo reiteré muchas veces, se lo mandé por escrito a través de mensaje directo de Twitter. Pero no cesó".

"Siempre tuve en claro que yo no había provocado esa conducta. De mis valores éticos saqué la fuerza para irme. Gracias a mi familia y a mi terapeuta encontré esa fortaleza. No podía pasar ni un día más ahí", reflexionó.

Con respecto a las demás denuncias contra Darthés que surgieron en el último tiempo: "Hay que tener mucha valentía para exponer públicamente la conducta inapropiada de un galán, padre de familia y felizmente casado. Hay que estar fuerte para lo que viene. Como me dijo mi abogado: "Casco y a aguantar las balas".