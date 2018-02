Violento robo en carnicería de Guernica: se llevaron carne y hasta las cuchillas

Un asalto se llevó a cabo en una carnicería de la ciudad bonaerense de Guernica y lo ocurrido fue registrado por las cámaras de seguridad del local comercial.

En las imágenes se puede ver a dos delincuentes armados que irrumpen en el lugar y amenazan a los empleados del local, exigiéndoles el dinero de recaudación y bastantes cortes de carne para el asado.

Your browser does not support the video element.

En un momento uno de los ladrones incluso se pasa al otro lado del mostrador para seguir incrementando su botín. De acuerdo a lo denunciado por las víctimas, los asaltantes incluso se llevaron las cuchillas para cortar carne de la carnicería.