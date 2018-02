Patti Smith visitó Argentina y tomó postura sobre el aborto y el feminismo

Patti Smith, cantante y poetisa estadounidense, saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum de debut Horses. Esta vez, decidió visitar Argentina e hizo su ingreso al museo CCK de Buenos Aires, donde la esperaba una multitud de admiradores y periodistas. Entre las preguntas de los medios, se refirió la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que busca la creación de una ley que aún debe pasar por ambas cámaras.

La cantante abrió el juego sobre su postura sobre el aborto diciendo: "Siempre es un tema muy difícil y muy doloroso, pero ya en los '50 y los '60, cuando yo crecí, había mujeres que morían por abortos ilegales, me pasó con varias amigas. Es un tema personal y cada una tiene que hacer lo que le parece correcto para ellas. Creo que es más importante salvar la vida de las mujeres jóvenes, o de cualquier persona que tome este tipo decisión, que basar la decisión en cualquier tipo de ideología".

"Tenemos que escuchar a nuestras mujeres y estar atentos a sus necesidades, porque en realidad no hay una respuesta correcta. Si te realizas un aborto vas a pensar en eso por el resto de tu vida y si no lo haces también va a haber muchas consecuencias, situaciones en la vida que van a ser muy difíciles", agregó.

En relación a los derechos de la mujer, destacó: "No hay una manera fácil de resolver la cuestión, pero me parece que lo importante es salvar y proteger la vida de estas jóvenes (…) Tenemos que escuchar a nuestras mujeres y estar atentos a sus necesidades”

Smith también respondió sobre las denuncias de abusos en Hollywood, a partir del caso del productor de cine Harvey Weinstein: “El abuso de mujeres no es un tema feminista, es un tema que nos tiene que interesar a todos los humanos. Hasta que no entendamos que este tema es la responsabilidad de los dos géneros, no vamos a progresar. Tiene que ser un diálogo entre los dos géneros, ambos tienen que saber que es lo mejor para el otro".