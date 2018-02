La manosearon, se refugió en estación Agüero y hombre se masturbó ante ella

Un motociclista la arrinconó en la calle para tocarla. Se refugió en el subte y otro hombre se masturbó ante ella.

Una mujer de 26 años sufrió un doble acoso sexual en casi cinco minutos. Primero un hombre la interceptó en la calle en el barrio de Palermo y empezó a manosearla. Asustada, buscó refugio en el subte pero otro hombre que estaba en el andén de enfrente, sacó su miembro y empezó a masturbarse frente a ella.

El hecho ocurrió el lunes 19 de febrero a la noche luego de que Débora Garay, de 26 años, iba a tomarse el colectivo para volver a su casa tras cenar con una amiga en Barrio Norte.

"Me sentí desprotegida", contó la joven. Todo empezó en French y Austria, eran cerca de las 23hs y duró apenas unos segundos. Mientras caminaba hacia la parada, una moto se subió a la vereda y le interrumpió el paso. Ella pensó que el hombre quería robarle, pero la arrinconó contra la pared y empezó a tocarla.

"Él se reía, me miraba y se fue en su moto", agregó, y detalló que el sujeto utilizaba casco, por lo que no pudo verle el rostro.

“Cuando bajo al andén la persona apenas me ve comienza a tocarse los genitales”, detalló la mujer, que comenzó a filmarlo para poder enviárselo a la hermana por Whatsapp.

A pesar de notar la filmación, el sujeto no se inmutó, sino que continuó varios minutos.