Mora Furtado: "Antes se aceptaba la belleza natural"

Canal 26 Presenta es un programa destinado a conocer que hay detrás del famoso. Conocer sus hábitos, qué piensan, saber sus secretos e ingresar a su intimidad. En esta oportunidad Mauro Calvagna entrevista a Mora Furtado quien se confiesa en los sitios que han marcado su vida y en donde transcurre su día a día. Así demuestra una vez más que los famosos no son tan distintos a nosotros.

“Tengo una casa con mucho amor, así soy yo. Soy muy lectora, estudié muchos años historia del arte".

“Conocí muchas modelos muertas de hambre, antes se aceptada la belleza natural y ahora hay una delgadez extrema rayando la anorexia. Hay esqueletos caminando en la pasarela". Y agrega sobre la actualidad del modelaje: "Algunas modelos van más desnudas que vestidas y viven de algún escandalete".



"Una es producto de su época, los diseñadores del mundo son los que mandan e imponen." Sobre su carrera dice: "Fui una mujer feliz en mi laburo, pero me hubiese encantado ser una gran actriz. Empecé con un desfile a beneficio representando a una casa de Hermés en Argentina".



"Antes del modelaje trabajaba en una inmobiliaria. Cuando subía a una pasarela me sentía la mejor de todas".

Al respecto de su vida privada: "Me fui de casa a los 7, no tuve padre, él vivía en otro país y me casé dos veces, con mis maridos nunca hubo conflicto de trabajo".

"Me gusta transmitirle a las mujeres mis conocimientos" y cuenta que lanzaría un libro llamado "Un Largo Camino", el mismo sería "una biografía autorizada por mí".

"Soy una privilegiada y agradecida" aunque al hablar de la vida también agrega que "conozco el profundo dolor de la muerte con la muerte de mi hijo. Con ella sufrimos mucho con mi ex marido."



Al finalizar le envió un mensaje a la mujer y le dio un consejo: "Que siempre se sienta una reina. Nunca bajes los brazos, nunca te subestimes".