Fuerte temporal en Buenos Aires: lluvia, granizos y destrozos

Calles anegadas, ramas caídas, numerosos usuarios sin luz, semáforos fuera de servicio y luminarias callejeras apagadas fueron algunas de las múltiples consecuencias del intenso temporal de lluvia, viento, y ocasional caída de granizo que azotaba desde esta madrugada al área metropolitana de Buenos Aires.



Los momentos más intensos del temporal se registraron alrededor de las 3:00 de la madrugada y poco después de las 6:30, cuando la lluvia dejó sin visibilidad a las calles y avenidas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Paralelamente se produjo un brusca baja de la temperatura, aunque persistieron las condiciones de humedad ambiente que se viene prolongando desde hace varios días en la región.



Una intensa actividad eléctrica fue la característica visual de la tormenta, iluminando en forma intermitente el cielo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hasta las 8:00 se había registrado la caída de 84 milímetros de agua y mantuvo el alerta hasta el mediodía.



Más de 100.000 usuarios de la empresa Edenor y unos 40.000 de Edesur se quedaron sin servicio eléctrico en la madrugada, según informó el ENRE en su web.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta madrugada un aviso a corto plazo por "tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo", que afectaba la Ciudad de Buenos Aires y numerosos partidos del Gran Buenos Aires.

Según las previsiones del SMN, el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires continuará este domingo con cielo nublado y probabilidad de chaparrones y tormentas, con una mínima de 19° y una máxima de 23°.