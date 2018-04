Video: impresionante caída de rayo en fiesta electrónica durante el temporal

En medio de las severas tormentas que azotaron Capital Federal en la noche del sábado y la madrugada de hoy, un festival de música electrónica se vio afectado por la caída de un rayo.

El episodio ocurrió a las 3:30 de la mañana en el estadio Malvinas Argentinas, donde se desarrollaba la fiesta electrónica "Buenos Aires Trance XV". El evento se realiza anualmente y el año pasado ya había sido suspendido por condiciones climáticas. Ayer los organizadores emitieron un comunicado en el que informaron que la fiesta se suspendería solo "por temporal que ponga en riesgo a la concurrencia, personal o artistas".

Los destrozos provocados por el temporal incluyeron la caída del escenario y voladura de pantallas aunque afortunadamente no hubo heridos.

Horas antes, los propios organizadores del BAT emitieron un comunicado a través de Facebook en el que ratificaban la ejecución de la celebración -ya había sido reprogramada en diciembre- ante "las continuas contradicciones de los diferentes “pronósticos” meteorológicos, y ante la imposibilidad de cualquier previsión certera".