Novaro: “Si Pichetto logra controlar el PJ, habrá una elección competitiva en 2019”

Marcos Novaro es un Sociólogo y filósofo de 52 años, dirige el Centro de Investigaciones Políticas y participa del Club Político Argentino, un grupo de intelectuales.



En la entrevista concedida a La Voz del interior cuenta que para él, Miguel ángel Pichetto es clave para el futuro del PJ aunque destaca la figura de gobernadores de cara al armado de alianzas.



"No ayuda a los partidarios de la unidad de todos. El kirchnerismo moderado y sus posibles socios quedan golpeados. Pero hay que ver, porque la intervención puede ser parte del despelote interno sin muchas consecuencias. O puede ser un proceso más acelerado de cambio de mando, que perjudique a los kirchneristas y a sus socios. Habrá que esperar. Mientras, el panorama del choque de estas dos estrategias, la de “la unidad de todos” y la “unidad con los K”, es un proceso que va avanzando. Los encuentros regionales que están haciendo los dos sectores demuestran que hay mucho interés en aprovechar el año para hacer avanzar alguna de las dos estrategias: ponerlas en pie de guerra. No me parece imposible que, incluso, los gobernadores, los intendentes y los sindicalistas vayan tomando posición. Los que tienen más chances son (el senador Miguel Ángel) Pichetto y su gente. Si Pichetto logra controlar el partido, vamos a tener una elección más competitiva en 2019 de lo que se pensaba", dijo sobre la intervención del PJ.



Sobre la “la unidad de todos” y “la unidad con el kirchnerismo”, afirma: "Si Pichetto y los gobernadores logran ignorar a Cristina y al peso remanente que tiene en Buenos Aires, las Paso no van a existir y lo más probable es que logren un acuerdo muy poco competitivo. Obviamente, no importa tanto el control formal del partido, sino lo que pase con los intendentes bonaerenses, adónde van a jugar ellos. Si los del “peronismo del interior”, por llamarlos de alguna manera, logran atraer a esos intendentes y encolumnarlos detrás de una candidatura de, por ejemplo, (Sergio) Massa, (Florencio) Randazzo y compañía, ¿qué juego le quedará a Cristina? Muchos, como (Gustavo) Menéndez – presidente del PJ bonaerense–, que hoy son ambiguos, van a adherir al Peronismo Federal."

"El peronismo es el más poderoso por default", dice. Pero agrega que "no es un gran líder, no ocupa una función tan decisiva". Aunque al no haber "figuras nacionales que estén impulsando el proceso, él institucionalmente cumple esa función".

Agrega sobre el peronismo: "Es un gran estratega institucional, siempre lo fue. Ahora tiene el desafío de ser un articulador, que es más difícil, a nivel nacional. Negociando con muchos actores. Viene cumpliendo ese rol muy bien y puede plantear un desafío muy serio, tanto para el kirchnerismo y sus socios como para el Gobierno nacional. Es un adversario de cuidado. Creo que además va a ir decantando este proceso pronto porque está apretando el acelerador."

Al ser consultado sobre Cristina Kirchner, dijo que "al Gobierno le conviene que Cristina siga viva, obvio. Es un factor “espanta votos” moderados y que divide a la oposición. Por los dos lados le conviene."

Al finalizar dejó su pensamiento al respecto de Sergio Massa: "Está haciendo el mismo juego que Menéndez. Sabe que en la provincia no es lo mismo que a nivel nacional. Deja abierta la puerta al kirchnerismo para que participe de las Paso, con él como candidato a gobernador."