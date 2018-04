VIDEO: Messi frotó la lámpara con un "hat-trick" para hacer campeón al Barsa

El Barcelona enfrentó al Deportivo La Coruña y se consagró otra vez campeón de la Liga española. Su rival la pasó mal y se fue al descenso.

Pero como no podía ser de otro modo, Lionel Messi fue fundamental para que el conjunto catalán se alzara con un gran triunfo.

El astro argentino metió un impresionante "hat-trick" y el Barsa -que ganó 4 a 2 sumó un nuevo título para sus vitrinas.

Mirá el video.

Video: Youtube / M10HD