VIDEO: mujer fue acosada por taxista, así reaccionó para obligarlo a disculparse

Una chica se indignó por el acoso que sufrió por parte de un taxista y le cruzó la bicicleta para que no pueda irse hasta que le pida disculpas. El episodio quedó registrado por otra mujer que pasaba por esa zona de la capital tucumana.

“Te voy a hacer una foto y te voy a escrachar”, le advirtió al chofer que negaba haberle dicho algo irrespetuoso. “Esto es para que aprendas que no tenés derecho a decirles nada a las mujeres”, agregó.

“¿Qué te he dicho?”, le repetía el taxista para luego pedirle que lo deje irse. “Vos me dijiste algo, reconocelo y yo me muevo”, le insistió ella.