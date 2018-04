Casi muere ahogado en temporal: auto cayó a un pozo en Ramos Mejía

La zona oeste del Gran Buenos Aires fue uno de los lugares más duramente castigados por el temporal de este domingo. En medio del diluvio, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, un auto cayó dramaticamente al pozo de una obra en construcción.

Pese a todo, el conductor logró ser rescatado.

El hecho sucedió en la intersección de Av. Palacios y Brandesen.

El protagonista, un hombre de unos 30 años, manejaba por la calle Brandsen de esa ciudad del oeste del Gran Buenos Aires cuando se topó con un obrador para el entubamiento del arroyo Maldonado.

Your browser does not support the video element.

Cuando llegó a la intersección con Palacios intentó doblar pero la correntada lo arrastró al fondo del pozo.