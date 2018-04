Intentaron copar una comisaría: así entraban los delincuentes

Una mujer policía resultó herida de gravedad cuando un grupo de delincuentes, disfrazados de miembros de la fuerza, intentó copar la comisaría primera de la localidad bonaerense de San Justo, aparentemente para liberar a cómplices que se encuentran detenidos en ese lugar, objetivo que no lograron.

El violento incidente se produjo el domingo a la noche en la comisaría situada en Villegas, entre Almafuerte e Ignacio Arieta, en pleno centro de esa localidad del oeste del conurbano.

Según informaron fuentes policiales, al lugar llegaron al menos cuatro sujetos vestidos de policías con boinas y chalecos antibalas.

En ese momento, se originó un enfrentamiento a tiros, en el que una sargento primera recibió un disparo en el abdomen y resultó herida.

Los delincuentes fueron rechazados a los tiros y escaparon con rumbo desconocido.