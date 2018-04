Trataron de copar comisaría: "No vamos a descansar hasta meterlos presos"

Una mujer policía terminó herida de gravedad cuando un grupo de delincuentes, disfrazados de miembros de la fuerza policial y en grupo comando trató de tomar la comisaría 1º de la localidad bonaerense de San Justo.



El violento incidente se produjo el domingo por la noche en la comisaría situada en la calle Villegas, entre Almafuerte e Ignacio Arieta, en pleno centro de San Justo.

Sobre el hecho habló Fabián Perroni, jefe de policía bonaerense.

"En esta comisaría tenemos récord de detenidos en diferentes operativos" dijo el policía.



Consultado sobre la capacidad de presos de cada seccional, Perroni aseguró: "Cada seccional tiene un cupo de detenidos para alojar, nosotros acá en provincia de Buenos Aires tenemos 3.770 detenidos. En el caso de la comisaría de San Justo hay un cupo ideal que está excedido por la cantidad de procedimientos que se hacen".



En el mismo sentido, agregó: "En la comisaría de San Justo el espacio disponible es para 18 presos, pero hay más del doble".

Your browser does not support the video element.



Sobre los motivos del operativo comando, Perroni comentó: "No voy a descartar ninguna hipótesis, pero sí adelanto que tenemos elementos para saber de qué se trató, cosa que no voy a revelar públicamente para no entorpecer la investigación".

Se estima que los delincuentes ingresaron para liberar a uno o más presos.



"Esto pasó hoy en una dependencia policial, pero sucede todos los días en la calle", comentó el jefe policial. Y finalmente agregó: "No vamos a descansar hasta meter presos a estos delincuentes".