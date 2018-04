Intendente de Tres de Febrero tras temporal: "Llevará varios días volver a la normalidad"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, dialogó con Federico Bisutti en "Mañanas Informadas" por Canal 26, luego del temporal que azotó Buenos Aires. Zona Oeste fue uno de los lugares más castigados y Valenzuela brindó un panorama de la situación actual y cuando se tardará en restablecer los servicios y reparar daños.

"Nos llevará varios días, primero hay que relevar las situaciones y priorizar, hemos tenido más de 120 eventos. Ayer nos visitó la gobernadora María Eugenia Vidal y estuvimos cordinando las tareas de hoy. No tuvimos evacuados, estamos bien con el tema del agua, con la hidráulita funcionando bien. No ha sido un problema debido al trabajo que estuvimos haciendo".

"Tuvimos situaciones dolorosas como la muerte de un padre e hijo electrocutados en el barrio Derqui.Después voladuras de techo, necesidades sociales, atendiendo a cada uno, y después la caída del cartel en colectora donde hicimos un fuerte trabajo ayer. Ahora repararemos los daños que ocasionó esta situación".

Al finalizar le dejó un mensaje a los vecinos: "Estén tranquilos que estamos trabajando y que vamos a ir recuperar el suministro eléctrico. Vamos a ir volviendo a la normalidad y atendiendo el después con un trabajo del Estado presente donde debe actuar en consecuencia para poder contener este tipo de situaciones y prevenir, la clave es estar atentos y no tener conductas que pueden ser peligrosas".