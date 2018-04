Un Mini Cooper quedó destrozado luego de que el conductor chocara borracho

Un hombre de unos 50 años manejaba borracho a bordo de un Mini Cooper, cruzó en rojo y salvó su vida de milagro luego de chocar contra un Fiat. El cinturón de seguridad y airbag, fueron claves.



El accidente en el cruce de la Avenida Emilio Castro y Timoteo Gordillo, en Mataderos. Un Mini Cooper cruzó en rojo y terminó impactando contra el Fiat que ingresaba a la avenida. El conductor del Mini Cooper, el hombre de 50 años, salió por sus propios medios aunque su estado de ebriedad era notorio.



El conductor del otro auto, el del Fiat, necesitó la ayuda de los vecinos para salir y más tarde reconocería que también había ingerido alcohol. “El pibe no se podía mantener parado”, dijeron testigos.

Otro vecino le dijo al conductor del Mini Cooper: “te haces el ´pendeviejo´y no te das cuenta que podes matar a alguien”.



Tanto los conductores como la joven que viajaba de acompañante llevaban puesto el cinturón de seguridad y en ambos vehículos se activo el airbag lo que permitió que terminaran ilesos.