VIDEO: así atacaron a Rocío en el intento de copar la comisaría de San Justo

Una mujer policía resultó herida de gravedad al ser baleada cuando un grupo de delincuentes, disfrazados de miembros de la fuerza, intentó copar la comisaría primera de la localidad bonaerense de San Justo, aparentemente para liberar a cómplices que se encuentran detenidos en ese lugar, aunque no lograron concretar su objetivo. LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SUSCEPTIBILIDAD DEL LECTOR.

Al lugar llegaron al menos cuatro sujetos provistos de pistolas, y vestidos de policías con boinas y camperas con inscripciones de la fuerza.

Los falsos policías intentaron reducir a los cinco efectivos que se encontraban de guardia en la seccional, pero éstos se resistieron.

"¡Quédense quietos!", les gritaron los intrusos a los cuatro policías.

En ese momento, se originó un enfrentamiento a tiros en el ingreso a la oficina del oficial de servicio, en el que una sargento primera Rocío Villarreal fue gravemente herida al recibir recibió un disparo en el abdomen.

La sargento Villarreal fue llevada de urgencia al Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, donde ingresó consciente y fue operada en dos ocasiones, mientras que tras las intervenciones permanecía en situación "estable".