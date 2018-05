Aníbal Pachano: "Tengo cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro"

Aníbal Pachano estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y habló sobre el duro momento que está atravesando debido a su delicado estado de salud. Desde Septiembre del año pasado lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Dio su diagnóstico hace semanas cuando fue invitado a Intratables y habló de ello.

En la entrevista con Mirtha Legrand dio un mensaje fuerte para las personas que están atravesando una situación similar a la suya, dándole empuje y esperanza. Anibal dijo: "Estaba muy triste y angustiado y no sabía por qué... empecé a tener episodios que eran alarmantes pero no me quería dar cuenta: me chocaba las cosas, escribía mal, había como un desequilibrio en mí".



Con respecto a cómo descubrió que algo no estaba bien en su salud, dijo: "Un día se me ocurre hacer un pastel de carne, pero estaba tardando mucho. Algo raro pasaba y Sofía me dijo 'te vas ya a Fleni'. Me hicieron millones de estudios y no salí más. Me preguntaban en qué año había nacido y les decía en 1900".



Pachano admitió que lo primero que le dijo a los doctores fue: "Lo único que quiero es que me digan toda la verdad...Y ahí me dijeron que tengo un puntito en el pulmón con metástasis en la cabeza... son como cinco o seis (tumores)".



Aníbal contó que su viaje a Italia con Sofía, su única hija, y su posterior visita al Papa, fueron dos hechos que lo marcaron indudablemente "Con el Papa fue brutal. Le dije 'estoy enfermo, tengo cáncer' y me agarró la cabeza y me hizo la señal de la cruz. En Roma me di cuenta de lo que me está pasando... Lo que hay que hacer es ponerse positivo, mirar la vida para adelante. Yo no me siento enfermo y para mí las enfermedades han sido un escalón, por algo pasan".